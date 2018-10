Guter Wind unter den Flügeln

Auch 2018 kann der Flugsportclub Odenwald Walldürn (FSCO) auf eine erfolgreiche Segelflugsaison zurückblicken. Als eines der vier letzten Gründungsmitglieder erreichte man in der 16. Saison der Segelflugbundesliga einen beachtlichen 12. Platz.

In der 1. Segelflugbundesliga treten die deutschlandweit besten 30 Vereine gegeneinander an. In 19 Runden (eine Runde entspricht einem Wochenende zwischen April und August) messen sich die Vereine untereinander. Die Liga-Wertung resultiert dabei aus einer möglichst großen Durchschnittsgeschwindigkeit über ein Zeitfenster von maximal 2,5 Stunden. Die erreichte Geschwindigkeit wird noch mit einem Faktor für das verwendete Flugzeug verrechnet und ergibt dann die Liga-Punktzahl.

Ähnlich der Formel 1

Die besten drei Flüge eines jeden Vereins werden summiert und dann mit Punkten belohnt. Dieses Platzierungsverfahren ist ähnlich der Formel-1-Wertung: Wer nach 19 Runden die meisten Punkte erflogen hat, wird Deutscher Meister. Wer sich am Ende auf dem 24. bis 30. Platz befindet, steigt in die 2. Bundesliga ab. Der Saisonverlauf des FSCO war zweigeteilt. Bis Runde 12 befand sich der FSCO auf einem direkten Abstiegsplatz, und der erstmalige Abstieg rückte näher.

Dank einem couragierten Endspurt mit reihenweisen Platzierungen in der Spitze der Rundenwertung wurde ein Abstieg vermieden und sogar ein Platz in der ersten Tabellenhälfte erzielt. Die Gründe für den grandiose Endspurt seien dabei vielfältig: An der Spitze stehen herausragende fliegerische Leistungen, die aber nur gepaart mit Wetterglück und einem hervorragenden Zusammenhalt des Vereins erreichbar waren. Neben der Bundesliga fand natürlich auch weiterer Segelflugbetrieb in Walldürn statt. Die ehrenamtlichen Fluglehrer bildeten motivierte Flugschüler aus, und so hoben einige Piloten das erste Mal im Alleinflug ab. „Der Segelflug ist ein idealer und kostengünstiger Einstieg in die Welt der Fliegerei – und macht im Team auch sehr viel Spaß.“ Bestätigung für die erfolgreiche Nachwuchsarbeit bekomme der FSCO durch das gute Abschneiden der Junioren-Mannschaft (bis 25 Jahre) in der Jugendliga. In der Junioreneinzelwertung erreichte Philipp Kapferer mit dem 6. Platz sogar einen absoluten Spitzenplatz. Auch sehr erfreulich sei, dass mit Wolfgang Kapferer ein Jungfluglehrer für die Flugausbildung gewonnen werden konnte, der zukünftig die Ausbildung neuer Segelflugpiloten unterstützen wird.

Als besonderes Highlight gelang es den drei Walldürner Piloten Wolfgang Lehnert, Martin Feeg und Günter Rincker, die perfekte Wetterlage im Fluglager in Erbendorf (Oberpfalz) zu nutzen und erstmals in der FSCO- Historie die 1000-Kilometer-Strecke zu knacken.

An zwei Tagen Ende Juli wurde dabei vier mal diese Grenze überboten. Dabei ging es einmal über die Strecke Elbsandsteingebirge südöstlich von Dresden, danach am Thüringer Wald entlang bis Kassel, in Kassel gewendet weiter nach Furth im Wald und zurück nach Erbendorf. An dem zweiten Tag ging der Flug in südöstliche Richtung nach Österreich nähe Linz, danach mit Gegenkurs an Erbendorf vorbei bis in die Region um Eisenach und wieder zurück nach Erbendorf.

Weitere „Tausender“

Während am ersten Tag Wolfgang Lehnert und Martin Feeg ihre „Tausender“ feiern durften, gelang es dann auch Günter Rincker und dann schon zum zweiten Mal Wolfgang Lehnert, weitere „Tausender“ zu beenden.

Wolfgang Lehnert schaffte dabei die 1045 Kilometer in knapp unter acht Stunden mit einer Geschwindigkeit von 133 km/h. Zum Vergleich: Von Walldürn nach Neapel sind es 1040 Kilometer Luftlinie. Insgesamt flogen die Piloten des FSCO dieses Jahr 100 000 Kilometer durch den deutschen Luftraum.

