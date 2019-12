Gutes Gefühl vor Olympia

Glasgow.Rückenschwimmer Christian Diener, Freistilschwimmerin Isabel Gose und Schmetterling-Ass Ramon Klenz haben das Medaillenkonto der deutschen Schwimmer bei der Kurzbahn-EM in Schottland aufgestockt. Diener gewann am Sonntag im 50-Meter-Rennen bereits seine dritte Medaille der Titelkämpfe und musste sich in 23,07 Sekunden nur dem starken Russen Kliment Kolesnikow, der 32 Hundertstelsekunden schneller war, geschlagen geben.

Die 17 Jahre alte Isabel Gose schlug am Sonntag über 400 Meter nach 4:00,01 Minuten an. Nur die Italienerin Simona Quadarella war besser. Zu Gold fehlten Gose, die das Rennen stark angegangen war, 26 Hundertstelsekunden. Bronze holte die Ungarin Ajna Kesely.´Der 21-jährige Klenz beendete das 200-Meter-Rennen beim Sieg von Andreas Vazaios nach 1:51,51 Minuten und lag 1,28 Sekunden hinter dem Griechen.

Acht Einzelmedaillen

Marius Kusch (100 Meter Schmettering), Diener, Marco Koch (Frankfurt/200 Meter Brust) und der für Heidelberg startende Mannheimer Philip Heintz über 200 Meter Lagen hatten an den Tagen zuvor die weiteren Medaillen für das Team des Deutschen Schwimm-Verbands gewonnen. Mit insgesamt acht Einzelmedaillen verlassen die deutschen Schwimmer die Titelkämpfe. dpa

