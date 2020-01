Haaland sorgt weiter für Furore

Dortmund.Bei Borussia Dortmund ist der Glaube an eine erfolgreiche Aufholjagd im Titelrennen zurück – dank Erling Haaland. Mit seinen zwei Treffern zum 5:1 (2:0) gegen den 1. FC Köln schrieb der erst 19 Jahre alte Neuzugang von RB Salzburg Bundesliga-Geschichte. Inspiriert durch das märchenhafte Debüt des Norwegers, der mit fünf Toren in seinen ersten beiden Partien für eine historische Bestmarke sorgte, plant der Revierclub offenbar einen weiteren Transfercoup. Laut Medienberichten aus Italien steht der Tabellenvierte kurz vor der Verpflichtung von Emre Can.

Demnach soll der Defensiv-Allrounder von Juventus Turin Angebote aus der Premier League ausgeschlagen haben und eine Rückkehr in die Bundesliga bevorzugen, um seine Chance auf einen EM-Platz in der DFB-Elf zu erhöhen. Aus seinem Frust über die Reservistenrolle beim italienischen Rekordmeister macht der 26-Jährige seit Monaten keinen Hehl. Die erste Reaktion von Michael Zorc auf die anhaltenden Spekulationen klang nicht wie ein Dementi: „Ich sehe unsere Situation so, dass wir nicht getrieben sind. Wir gucken genau, welche Situationen sich ergeben können. Das muss aber sportlich als auch wirtschaftlich passen“, sagte der BVB-Sportdirektor.

Welch positive Effekte ein passender Wintertransfer haben kann, beweist der 20 Millionen Euro teure Haaland. Wie schon bei seinem Drei-Tore-Debüt eine Woche zuvor in Augsburg (5:3) sorgte er auch in der Partie gegen Köln nach seiner Einwechslung (65.) mit Treffern in der 77. und 87. Minute für Furore. „Es war schon in der vergangenen Woche ein berauschendes Erlebnis. Und nun trifft er in seinem ersten Heimspiel zweimal. Ich glaube, das kann man nicht besser malen“, schwärmte Lizenzspielerchef Sebastian Kehl.

Dass Haaland für seine fünf Treffer lediglich 57 Minuten benötigte, nötigte selbst einem hochdekorierten Profi wie Mats Hummels Respekt ab. „Wenn man sieht, wie er tagtäglich arbeitet, ist die Chance sehr groß, dass er so weitermacht“, kommentierte der Weltmeister von 2014 mit Verweis auf die guten Trainingsleistungen seines neuen Vereinskollegen. Gut möglich, dass Haaland im nächsten Spiel der Dortmunder am Samstag gegen Union Berlin erstmals von Beginn auflaufen darf. Nach Einschätzung von Roman Bürki sollten sich alle Beteiligten davon jedoch nicht zu viel versprechen.

„Es ist sehr schade, dass er schon nachlässt. Drei Tore, zwei Tore – ich hoffe nicht, dass es im nächsten Spiel nur eins ist“, scherzte der BVB-Torhüter. dpa

