Berlin.Die Footballer von Frankfurt Universe haben die Krönung einer maximal turbulenten Saison mit Insolvenz und Millionenschulden nur haarscharf verpasst. Das Team von Trainer Brian Caler unterlag beim 40. German Bowl in Berlin mit 19:21 gegen Titelverteidiger Schwäbisch Hall Unicorns und schrammte hauchdünn am ersten nationalen Titelgewinn seit 38 Jahren vorbei. „Die Frankfurter haben einige gute Plays einstudiert, auf die unsere Defense nicht gefasst war“, lobte Unicorns-Quarterback Marco Ehrenfried den Rivalen.

Alleine zum Titel reichte es nicht. In einer hochdramatischen Partie fehlten am Ende nur ein paar Zentimeter: Der junge Kicker Marius Duis hatte in den Schlusssekunden mit einem Field Goal über 33 Yards die Chance, das Spiel zugunsten der Universe zu entscheiden und die Überraschung perfekt zu machen. Doch Duis verfehlte haarscharf und wurde zum tragischen Helden. Der Kicker hatte im ersten Viertel bereits verschossen, Frankfurt verspielte danach im Friedrich-Ludwig-Jahn-Sportpark eine 13:0-Führung.

Die Hessen stehen als Vizemeister mehr denn je von einer ungewissen Zukunft. In diesem Frühjahr wurde ein Insolvenzverfahren gegen den Verein eröffnet, es geht um über 1,5 Millionen Euro. dpa

