Hängepartien neu angesetzt

Am letzten Märzwochenende mussten in den A-, B-, C- Junioren-Landesligen Odenwald einige Fußballspiele abgesetzt werden. Juniorenspielleiter Ottmar Burkhardt hat diese Hängepartien zwischenzeitlich neu terminiert.

Die vier A-Junioren-Partien werden am Dienstag, 5. Mai, wie folgt ausgetragen: Um 18.45 Uhr TSV Unterschüpf - FV Lauda, um 19 Uhr SV Eintracht Nassig - SG Fahrenbach/Lohrbach,

...

Sie sehen 48% der insgesamt 828 Zeichen des Artikels

Vielen Dank für Ihr Interesse! Jetzt einfach anmelden und 5 Artikel pro Monat kostenlos lesen! Registrierter Nutzer Benutzername Passwort Passwort vergessen Benutzername vergessen Neu registrieren Angemeldet bleiben Unbegrenzt lesen: Online-Abo Alle Artikel online lesen. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen Digital-Abo Das Online-Abo und die Digitale Zeitung. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 09.04.2009