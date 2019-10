Härtetest für U 21 in Spanien

Córdoba.Bei der Neuauflage des EM-Endspiels feiert die deutsche U 21 ein kleines Jubiläum. Nationaltrainer Stefan Kuntz will seiner neuformierten Auswahl wichtige Erfahrungen für die weiteren Aufgaben in der EM-Qualifikation mit auf den Weg geben. Das Freundschaftsspiel an diesem Donnerstag (19.45 Uhr/Pro7 Maxx) in Córdoba gegen Europameister Spanien mit neu zusammengestellten Teams keine echte Revanche für das 1:2 im EM-Finale vor gut drei Monaten sein. Eine Standortbestimmung aber schon.

„Wir haben Spanien bewusst relativ früh als Gegner ausgewählt, um den Jungs zu zeigen, wie hoch die Messlatte in Europa liegt. Danach wissen sie, woran es ihnen noch fehlt, oder ob sie schon auf diesem Niveau mithalten können“, erklärte Kuntz. „Dazu schärfen wir ihre Sinne vor dem wichtigeren Qualifikationsspiel in Bosnien.“ dpa

