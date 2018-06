Härtetest statt Sommer: DHB-Team vor Prüfung gegen Norwegen

Anzeige

PRÜFUNG: Nach zwei lockeren Testspielsiegen gegen Serbien Anfang April wartet mit Norwegen die erste schwere Aufgabe vor dem WM-Eröffnungsspiel am 10. Januar in Berlin. «Das ist eine Top-Mannschaft», sagte Prokop. Anders als die DHB-Auswahl hatten die vom ehemaligen Bundesliga-Profi Christian Berge trainierten Norweger bei den vergangenen beiden Turnieren mindestens das Halbfinale erreicht. «Es ist eine schwierige Aufgabe gegen einen ganz starken Gegner, der mit viel Tempo und in der Abwehr variabel spielt», sagte Gensheimer. Dominiert wird das norwegische Spiel von Superstar Sander Sagosen, einem Pariser Teamkollegen von Gensheimer.