Hakro Merlins feiern ihren höchsten Sieg in der BBL

Hakro Merlins Crailsheim – Science City Jena 101:78 (23:16, 27:17, 29:17, 22:28)

Crailsheim: Madgen (23 Punkte/davon 5 Dreier), Turner (19/1)m Neumann (15), Wysocki (14/4), Lawson (13), Rush (5/1), Herrera (5/1), Russell (3/1), Cuffee (2), Urbansky (2), Ferner, Moser. Jena: Iroegbu (14), Allen (11), Joyce (10/2), Wolf (9/1), Reyes-Napoles (8/2), Jenkins (7/1), Mazeika (6), Tehis (5/1)m McElroy (5), Mackeldanz (3). Zuschauer: 2571.

Es war ein fast perfekter Abend für die Crailsheimer Basketballer im „Tollhaus“ Arena Hohenlohe. Die „Zauberer“ gewannen ihr erstes Saisonspiel deutlich mit 101:78 gewinnen. Mit einer starken Leistung dominierten die Hakro Merlins die Gäste aus Jena von Anfang an und verdienten sich damit die ersten Punkte der noch jungen BBL-Saison.

Das Match begann äußerst ausgeglichen, jedoch mit leichten optischen Vorteilen für Crailsheim. Vor allem in der Defense wussten die Gastgeber mit hoher Intensität zu überzeugen. Nach knapp sechs gespielten Minuten kam DeWayne Russell zu seinem Heimdebüt und brachte weiteren Schwung aufs Parkett, so dass die Zauberer das erste Viertel mit 23:16 für sich entschieden.

Crailsheim startete auch stark und mit viel Energie in das zweite Viertel. Die Hakro Merlins stellten Jenas Defensive fast ständig vor große Probleme. So hatten die Gäste in diesem Viertel die fünf Teamfouls bereits nach rund vier Minuten erreicht. Crailsheim blieb am Drücker und baute seine Führung kontinuirlich aus. Zur Pause stand es schließlich 50:33.

Die zweite Hälfte begann rasant. Die Entscheidung auf ein technisches Foul brachte die Jenaer Bank in Unruhe, doch die Merlins behielten einen kühlen Kopf und nutzten das Durcheinander, um den Vorsprung weiter auszubauen. Auch als das Schiedsrichtergespann den Jenaer Headcoach Björn Harmsen mit seinem zweiten technischen Foul der Halle verwies, spielten die Crailsheimer im aufgeheizten Hexenkessel unbeirrt davon mit hoher Energie und Intensität weiter und bauten den den Vorsprung zwischenzeitlich auf 33 Punkte (79:46) ausbauen.

Im letzten Viertel setzte sich dann Science City etwas besser in Szene, doch in Gefahr kam der Sieg natürlich nicht mehr, Am Ende kamen sogar die beiden Jugendspieler Benjamin Moser und Sören Urbansky zu ihrem ersten Einsatz und durften ihre ersten Minuten BBL-Luft schnuppern. Der 18-jährige Urbansky trauf auch einen Wurf zu seinen ersten zwei Punkten in der höchsten deutschen Spielklasse. Unter dem frenetischen Jubel der Fans knackte schließlich Russel die 100-PunkteMarke geknackt.

Das 101:78 war der höchste Sieg der Crailsheimer in der easyCredit- BBL ist. mw

