Hakro Merlins live auf Sport1

In der easyCredit-Bundesliga haben sich zwei Spieltermine der Basketballer von Hakro Merlins Crailsheim geändert. Es handelt sich dabei um die Partien der Hakro Merlins Crailsheim beim Mitteldeutschen BC am 1. März und zu Hause gegen die Eisbären aus Bremerhaven am 20. März.

Das Duell mit dem Team aus Bremerhaven wird live nämlich live im Free-TV bei Sport1 gezeigt. im Fernsehen übertragen. Aus diesem Grund wird der „Abstiegskracher“ des 25. Spieltages am Mittwoch, 20. März, bereits um 18.30 Uhr in der Arena Hohenlohe in Ilshofen beginnen.

Das Auswärtsspiel der Merlins beim Mitteldeutschen BC am 1. März wurde von ursprünglich 20.30 Uhr auf 19 Uhr vorverlegt. hmc

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 08.02.2019