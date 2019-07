Halbfinal-Teilnehmer stehen fest

In den Viertelfinal-Spielen um die Deutsche Jugendmeisterschaft hat es keine Überraschungen gegeben: Die vier Regionalmeister aus der Vorrunde haben ihre jeweiligen Heimspiele gewonnen. In Köln und Schwäbisch Hall fielen die Siege deutlich aus, in Wiesbaden und Berlin wurde es hingegen spannend.

Mit einem hauchdünnen 7:6-Erfolg durfte „Mitte-Meister“ Wiesbaden Phantoms gegen die Düsseldorf Typhoons den Platz als Sieger verlassen. Kurz vor Speilende vergaben die Düsseldorfer eine Extrapunkt-Chance. So retteten sich die den Phantoms ins Halbfinale.

Dort müssen die Wiesbadener nach Berlin reisen, denn Nordmeister Berlin Adler setzte sich mit 23:15 gegen die Razorbacks aus Fürstenfeldbruck durch. Auch diese Partie wurde erst im letzten Viertel entschieden. Die Gäste führten zwischenzeitlich sogar mit 15:7, mussten im Schlussabschnitt aber noch 16 Berliner Punkte hinnehmen.

Unicorns ganz souverän

Südmeister Schwäbisch Hall Unicorns erspielte sich gegen die Saarland Hurricanes bereits zur Pause eine komfortable 30:6-Führung. Den Halbfinaleinzug ließen sich die Haller auch in der zweiten Hälfte nicht mehr streitig machen und sie gewannen das Spiel am Ende deutlich mit 58:12.

Ebenso souverän zogen die Westmeister Cologne Crocodiles ins Halbfinale ein. Beim 45:0 gegen die Berlin Rebels bestätigten die Kölner ihre Top-Statistiken aus der Vorrunde. Ihre starke Defense hielt einmal mehr die Crocodiles-Endzone sauber.

Junior Bowl in Schwäbisch Hall

So kommt es nun in zwei Wochen in Berlin zum Halbfinale zwischen den Adlern und den Phantoms und in Schwäbisch Hall zwischen den Unicorns und den Crocodiles. Den Siegern dieser beiden Partien winkt der Einzug in den Junior Bowl XXXVIII am 24. August im Schwäbisch Haller Optima-Sportpark. axst

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 01.08.2019