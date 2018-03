Halbfinale das Ziel

Anzeige

Birmingham/Mannheim.Das Finale ist eher unrealistisch, schon das Halbfinale wäre ein Traum. Bei der Hallen-WM der Leichtathleten, die heute in Birmingham beginnt und bis Sonntag dauert, wollen Ricarda Lobe und Nadine Gonska von der MTG Mannheim vor allem eines: Erfahrungen auf internationaler Bühne sammeln. „Die Vorbereitungen auf den Höhepunkt der Hallen-Saison sind gut gelaufen. Die Grippewelle, die in Deutschland grassiert, hat unsere beiden WM-Starterinnen glücklicherweise nicht erwischt“, sagt MTG-Leistungssportchef Rüdiger Harksen.

Lobe hatte bei der DM in Dortmund vor zwei Wochen zwar das Finale über 60 Meter Hürden verpasst, weil sie im Vorlauf in ein Hindernis trat und damit schnell aus dem Rennen war. Da die 23-Jährige die WM-Norm in diesem Winter aber gleich mehrfach unterbot und Pamela Dutkiewicz auf ihren WM-Start verzichtete, darf Lobe internationale Luft schnuppern. „Wenn sie sich fürs Halbfinale qualifiziert, wäre das schon ein großer Erfolg“, betont Harksen, der in seiner Funktion als Hürdensprint-Bundestrainer bei den Frauen auch ein heißes Eisen im Feuer hat: „Cindy Roleder peilt nicht nur das Finale an, sondern will in diesem ganz vorne mitmischen.“

Internationale Feuertaufe

Ganz so groß sind die Ambitionen von Nadine Gonska nicht. Nach ihrem Umstieg auf die 400 Meter feiert sie auf dieser Strecke ihre internationale Feuertaufe. Da sich nur die Top Sechs fürs Finale qualifizieren, steht die Referendarin vor einer großen Aufgabe. „Bei einer WM geht es über 400 Meter richtig zur Sache, da werden die Ellbogen ausgefahren und um die beste Position gekämpft“, ist Harksen gespannt, wie sich sein Schützling bei diesem Hauen und Stechen schlagen wird. Da der Deutsche Leichtathletik-Verband (DLV) keine Staffel gemeldet hat, startet Gonska nur im Einzel.