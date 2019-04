Halbzeit ist jetzt erreicht

Mit dem dritten Match erreichten die an der Kleinkaliber-Sportgewehr-Runde des Badischen Sportschützenverbandes beteiligten Vereinsmannschaften ihre Turnierhalbzeit. Dabei ergaben sich in der ranghöchsten Wertungsgruppe, der Verbandsklasse, folgende Ergebnisse: Mit 1618:1650 Ringen war der KKS Stein am Kocher in der Verbandsklasse Ost dem KKS Hüffenhardt unterlegen, während der TSV Marbach den SV Binau mit 1665:1648 Ringen. besiegte. Hier schoß Melanie Ebend vom KKS Hüffenhardt mit 561 Ringen das höchste Einzelergebnis.

Ein Blick auf die Mannschafts- und Einzelbestergebnisse des dritten Wertungskampfes und die Halbzeittabellen aus unserer Region:

Verbandsklasse Ost

Mannschaften: KKS Stein am Kocher – KKS Hüffenhardt (1618:1650 Ringe); TSV Marbach – SV Binau (1665:1648 Ringe); Einzel: 1. Melanie Ebend (KKS Hüffenhardt, 561 Ringe); 2. Nicole Schillinger (TSV Marbach, 560 Ringe); 3. Oliver Kuhn (KKS Stein am Kocher, 558 Ringe); Tabelle: 1. KKS Hüffenhardt (4988 Ringe); 2. TSV Marbach (4965 Ringe); 3. SV Binau (4927 Ringe); 4. KKS Stein am Kocher (4892 Ringe).

Landesklasse Ost

Mannschaften: KKS Osterburken – TSV Marbach II (1614:1566 Ringe); SV Limbach – SV Schweinberg (1632:1591 Ringe); Einzel: 1. Marisa Gregori (KKS Osterburken, 570 Ringe); 2. Daniela Schillinger (TSV Marbach, 553 Ringe); 3. Simon Stephan (SV Limbach, 549 Ringe); Tabelle: 1. SV Limbach (4831 Ringe); 2. SV Schweinberg (4789 Ringe); 3. TSV Marbach II (4574 Ringe), 4. KKS Osterburken (4535 Ringe). gm

