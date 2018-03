Hamilton klar Schnellster beim Formel-1-Trainingsauftakt

Anzeige

Vor Vettel, der als erster nach Freigabe der Strecke losgefahren war, schoben sich noch der Niederländer Max Verstappen im Red Bull auf Rang drei und der Finne Kimi Räikkönen im zweiten Ferrari auf Platz vier. Vettel und Räikkönen fuhren allerdings noch nicht auf den schnellen ultrasoften Reifen.

Der australische Lokalmatador Daniel Ricciardo wurde im zweiten Red Bull Sechster. Nico Hülkenberg belegte im Renault den 13. Platz. Am Nachmittag steht die zweite Trainingseinheit an. Das erste von 21 Saisonrennen findet am Sonntag (16.10 Uhr/07.10 Uhr MESZ) statt.