Hamilton mit Bestzeit vor der Qualifikation - Vettel Dritter

In allen drei Freien Trainings sicherte sich Mercedes jeweils die Bestzeit. Am Freitag war Bottas die Toprunde das Tages gelungen. Im Kampf um die Pole an diesem Samstag (15.00 Uhr) muss Vettel daher vor allem die Silberpfeile fürchten. Bisher konnte er noch nie in Spanien den ersten Startplatz holen. Im WM-Klassement liegt Vettel vier Punkte hinter Hamilton.