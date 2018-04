Hamilton wartet Besitzerpläne ab

Anzeige

Sakhir.Weltmeister Lewis Hamilton will die Entscheidung über einen neuen Formel-1-Vertrag bei Mercedes nicht übereilen. „Das ist der wichtigste Vertrag meiner Karriere. Ich werde mich nicht treiben lassen“, sagte der 33-Jährige vor dem Großen Preis von Bahrain. Vor einer Unterschrift will Hamilton auch die Pläne der Formel-1-Besitzer für Reformen der Rennserie ab 2021 abwarten, die heute in Sakhir den Teams erstmals im Detail präsentiert werden sollen. Diese Pläne könnten auch die Dauer seines nächsten Vertrags beeinflussen, sagte Hamilton. „Das kommt zu einer guten Zeit, denn ich habe ja noch nicht unterschrieben“, fügte der Brite hinzu. Sein aktueller Vertrag endet nach dieser Saison. dpa