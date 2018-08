„Hammerfettbombekrass“

Zwei Freunde, Silber und Gold: Andreas Hofmann von der MTG Mannheim (links) feiert mit Thomas Röhler den deutschen Doppelsieg im Speerwerfen. © dpa

Berlin. In der Stunde seines bislang größten sportlichen Erfolgs zeigte der starke Mann seine weiche Seite. Andreas Hofmann bahnte sich im Berliner Olympiastadion den Weg zu seinem Trainer Lutz Klemm und fiel ihm in die Arme. Dabei vergoss der Speerwerfer der MTG Mannheim Freudentränen. „Diese Silbermedaille ist für mich Gold wert“, jubelte der 26-Jährige, der sich in einem großen Finale vor

...

Sie sehen 10% der insgesamt 4121 Zeichen des Artikels

Vielen Dank für Ihr Interesse! Jetzt einfach anmelden und 5 Artikel pro Monat kostenlos lesen! Registrierter Nutzer Benutzername Passwort Passwort vergessen Benutzername vergessen Neu registrieren Angemeldet bleiben Unbegrenzt lesen: Online-Abo Alle Artikel online lesen. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen Digital-Abo Das Online-Abo und die Digitale Zeitung. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen

© Mannheimer Morgen, Freitag, 10.08.2018