Hammerharte Auftaktpartien

Mit einem Doppelspieltag, der hochkarätigen Sport verspricht, starten die Schachfreunde Anderssen Bad Mergentheim am Wochenende 10./11. November in die neue Saison in der Zweiten Bundesliga. Nach dem Abstieg aus der Zweitklassigkeit in der Spielzeit 2016/17 war dem Team aus der Kurstadt der postwendende Wiederaufstieg geglückt.

Eine gute Rolle spielen

Als Neuling wollen die Strategen aus dem Taubertal im Konzert der namhaften Konkurrenz eine gute Rolle spielen. Dennoch wird die Messlatte, wie es sich für einen Newcomer gehört, nicht zu hoch gelegt. Als Aufsteiger lautet das Rundenziel zunächst einmal der Klassenerhalt. Was darüber hinaus erreicht wird, das wird im Team und im Umfeld als motivierende Zugabe empfunden.

Die Bad Mergentheimer vertrauen in der kommenden Punkterunde zum Großteil auf jenen Kader, der zuletzt den Titel in der Oberliga Baden holte – „angereichert“ mit einigen Zugängen, die das ohnehin hohe Level nach Möglichkeit weiter anheben.

Auf die richtige Mischung kommt’s auch beim „königlichen Spiel“ an. Und die besteht bei den Spielern aus der Großen Kreisstadt einerseits aus ausländischen Top-Spielern und andererseits aus talentierten, ambitionierten Akteuren aus der Region.

Ein Neuzugang ist der 18 Jahre alte Internationale Meister Valeriy Kazakovskiy aus Weißrussland. Er wechselte vom SV Hockenheim ins Taubertal. Ein alter Bekannter in der Region Odenwald-Tauber ist hingegen der Adelsheimer Bernd Reinhardt, Badischer Meister von 1986. Ihn kann man getrost als „alten Hasen“ bezeichnen, der in der Vergangenheit bereits zahlreiche Erfolge eingefahren hat. Reinhardt spielte bereits 1994 bis 1996 für die Schachfreunde Anderssen Bad Mergentheim und saß zuletzt für den lokalen Konkurrenten SC Buchen an den Schachbrettern.

Zum Auftakt am Wochenende 10./11. November hoffen die Bad Mergentheimer als Hausherren im Spiellokal Kulturforum, Hans-Heinrich-Ehrler-Platz 35, auf zahlreiche Fans des „königlichen Spiels“, denn mit OSG Baden-Baden II, SC Eppingen und SC Emmendingen sind an beiden Tagen namhafte Teams zu Gast. Die Partien: Samstag ab 14 Uhr: SF Bad Mergentheim – OSG Baden-Baden II und SC Eppingen – SC Emmendingen, Sonntag ab 10 Uhr: OSG Baden-Baden II – SC Eppingen und SC Emmendingen – SF Bad Mergentheim.

Die Zweite Schach-Bundesliga ist in vier Regionalgruppen – Nord, Süd, Ost, West – unterteilt, wobei der Süden leistungsmäßig von Fachleuten am stärksten eingestuft wird. Insgesamt gehen zehn Teams (OSG Baden-Baden II, SF Bad Mergentheim, SC Emmendingen, SC Eppingen, SV Griesheim, SC Heusenstamm, SV Jedesheim, FT Mörlenbach-Birkenau, TSV Schönaich, SG Speyer-Schwegenheim) auf Punktejagd, ein Trio steigt nach Saisonende in die Oberliga ab. Für die Schachfreunde bedeutet dies, mindestens Position sieben ins Auge zu fassen.

Gespielt wird in Doppelrunden, das heißt, es treffen sich vier Vereine jeweils an einem Ort und tragen an einem Wochenende (Samstag und Sonntag)) je zwei Begegnungen aus. Zum Auftakt treffen die vier badischen Vertreter der Gruppe Süd in der Kurstadt aufeinander.

Hochkarätige Gegner

Der Reserve des Deutschen Meisters Baden-Baden, in der Vorsaison auf Rang vier, wird sehr viel zugetraut. Einer ihrer Akteure, Großmeister Roland Schmaltz, war von 1997 bis 1998 für die Taubertäler im Einsatz – es könnte also zu einem Wiedersehen kommen. Emmendingen hatte die Vorsaison in Liga zwei als Vizemeister abgeschlossen und den Bundesliga-Aufstieg nur ganz knapp verpasst. Die Truppe hat sich jetzt nochmals enorm verstärkt und gilt in dieser Runde als klarer Meisterschaftsfavorit. Agiert wird an beiden Tagen im Kulturforum an jeweils 16 Brettern. Von den 32 Aktiven dürfte gut die Hälfte Großmeister sein. Der Eintritt ist frei.

Für die Schachfreunde Anderssen Bad Mergentheim also ein hammerharter Auftakt – Überraschungen sind allerdings nicht ausgeschlossen.

