Hanfmann löst Final-Ticket

Meerbusch.Der für den TC Weinheim aufschlagende Tennis-Profi Yannick Hanfmann hat das Ticket für das Final-Turnier der DTB German Pro Series im Herren-Einzel gelöst. Im Halbfinal-Wettbewerb in nordrhein-westfälischen Meerbusch setzte sich Hanfmann in einem achtköpfigen Feld durch. Der gebürtige Karlsruher gewann die Gruppe B und traf im Endspiel auf den Kölner Oscar Otte, den Sieger der Gruppe A. Hier setzte sich Hanfmann souverän in zwei Sätzen mit 6:2 und 6:2 durch. Damit ist Hanfmann sicher für den Final-Wettbewerb Ende Juli in Großhessellohe qualifiziert. red

© Mannheimer Morgen, Montag, 13.07.2020