Hannes Wolf legt los

Hamburg.Für Trainer Hannes Wolf hat am Mittwoch um 10.53 Uhr ein äußerst riskantes Abenteuer begonnen. Nur zwei Übungseinheiten hat der Coach Zeit, dann muss er mit seinem neuen Verein Hamburger SV das erste Mal in der 2. Bundesliga gewinnen. In den folgenden sieben Monaten ist er dazu verdammt, mit dem Bundesliga-Absteiger in die Eliteliga des deutschen Fußballs zurückzukehren. „Das ist eine große Herausforderung. Der stelle ich mich gerne“, sagte der gebürtige Bochumer, wohl wissend, dass er auf dem explosivsten Schleudersitz des deutschen Profifußballs Platz genommen hat. Wolf ist der 24. Trainer beim HSV in den vergangenen 20 Jahren.

Der Neue ging sein heikles Werk mit Elan an. „Sauber spielen, keine Fehler machen“, rief er seinen Schützlingen bei den Passübungen zu und ließ Torabschlüsse proben. „Wir wollen die Fähigkeiten, die die Spieler haben, sofort auf den Platz bringen“, lautet sein Nahziel. Auch Vorgänger Christian Titz hatte stets von Qualität gesprochen, die im Kader stecke. Auf dem Rasen war davon zuletzt aber wenig zu sehen. Die Spielkultur war zusehends auf der Strecke geblieben.

Die ersten Trainingseindrücke unter Wolf blieben schemenhaft. Lediglich 20 Minuten waren öffentlich. „Die Mannschaft hat gut mitgezogen“, meinte der Chefcoach. „Sie ist jung und hat eine hohe Qualität.“ Seinen ersten Dreier soll Wolf am Freitagabend (18.30 Uhr) beim Aufsteiger 1. FC Magdeburg holen. Unentschieden sind zu wenig. dpa

