Harte Arbeit für Sieg in Frankfurt

Frankfurt – Crailsheim 81:83 (19:14, 24:23, 22:19, 11:20, 5:7)

Crailsheim: Russell 20 Pkt), Carpenter, Stuckey (5), Span (5 ), Herrera (12/11 Reb), Bleck (6), Morgan (12), Kovacevic (3), Jones (20/11 Reb/3 Stl/ 2 Blk), Urbansky.

Als die Bundesliga-Basketballer Merlins Crailsheim nach Frankfurt fuhren, erwarteten sie ein schweres Spiel. Vor der Partie mussten die Zauberer dazu auf zwei Leistungsträger verzichten. So gestaltete sich das Match sehr schwer für Tuomas Iisalo und seine Mannschaft. Von Beginn an hatten die Merlins Schwierigkeiten mit den Frankfurtern, die Ende des ersten Viertel die Führung übernahmen und diese bis kurz vor Schluss nicht mehr hergaben. 42 Sekunden vor dem Ende glichen die Zauberer doch noch aus und setzten sich, nach kurioser Overtime, mit 83:81 durch.

„Was für ein Spiel! Wir hatten in der Vorbereitung große Probleme im Training ohne Ford, Jones, Span und Hawkins. Heute sah es lange so aus, als hätten wir keine Chance. Wir hatten drei Viertel lang nicht den richtigen Fokus. Im vierten Viertel haben wir unsere große Qualität gezeigt: Wir haben Charaktere im Team, die in schwierigen Phasen nach vorne kommen. Das geht schon die ganze Saison so. Heute war es DeWayne Russell. Aber ich freue mich auch für Aaron Jones, der ein enormes Potenzial hat, aber nicht konstant genug ist. Heute mit seinen neun offensiven Rebounds, insgesamt 17 Offensivrebounds, war das ein Schlüssel zum Erfolg war. Ich bin unglaublich stolz wie meine Spieler in schwierigen Situationen reagieren“, sagte Crailsheims Trainer Tuomas Iisalo.

Im Angriff tat sich das Team von Tuomas Iisalo gegen defensivstarke Skyliners schwer. Trotzdem blieb das Spiel ausgeglichen. Die Merlins reboundeten besser, produzierten jedoch zu viele Turnover. Auch dank starker 55-Przent-Quote von außen gingen die Gastgeber mit 43:37 in die Halbzeit. Auch vor dem Schlussabschnitt führte Frankfurt mit 65:56.

In Verlängerung gerettet

Unverändertes Bild auch im letzten Abschnitt: Das Iisalo-Team biss sich an guten Frankfurtern die Zähne aus und ließ ihre eigentliche Stärke, den Dreier, vermissen. Denn Willen konnte man den Zauberern jedoch nicht absprechen, die sich erneut auf 67:72 herankämpften. Mitte des vierten Viertels schien es so, als ob dem Frankfurtern im Angriff die Luft ausginge. So mobilisierten die Crailsheimer alle Kräfte und 1:13 Minuten vor dem Ende traf Sebastian Herrera zum 74:76 und brachte nochmal mächtig Würze in die Crunchtime. DeWayne Russell versenkte sogar noch zum 76:76. Damit ging es in die Overtime.

Diese war geprägt von Fehlwürfen auf beiden Seiten. Nach drei punktlosen Minuten in der Verlängerung stellte Seba Herrera von der Freiwurflinie auf 77:76 und Aaron Jones dunkte zum 79:76. Tez Robertson versenkte auf 79:78 und DeWayne Russel anschließend auf 81:78. Dem Ausgleich von Robertson antwortete wieder Russell. Dieses Mal war es der entscheidende Korb: 83:81. vib

© Fränkische Nachrichten, Montag, 10.02.2020