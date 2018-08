Harting auf letzter großer Mission

Anzeige

Für einen der großen emotionalen Momente dürfte Robert Harting sorgen. Der 33-jährige Berliner Olympiasieger und mehrfache Welt- und Europameister startet heute in seiner Heimatstadt mit der Diskus-Qualifikation die letzte große Mission seiner Karriere. Eine EM-Medaille aus Gips hat er sich vorsorglich gebastelt. Ob Harting noch eine aus Edelmetall holen kann? „Ich bin im Rahmen der Verletzungen wirklich gut und immer noch gefährlich“, sagte er vor dem finalen Meisterschafts-Auftritt.

Als sichere (Gold)-Medaillenbank gilt hingegen die Kugelstoßerin Christina Schwanitz, die sich von ihrem Autounfall vor zwei Wochen gut erholt hat und den Titel-Hattrick schaffen will. „Mir geht es soweit wieder ganz gut“, versicherte die 32-jährige Weltmeisterin von 2015, die nach dem Crash durch ein Schleudertrauma und eine leichte Handverletzung gehandicapt war. „Ich bin in den Ring gegangen und einfach umgefallen“, berichtete die Mutter von Zwillingen. „Jetzt kann ich wieder rückwärts drehen, die Kugel fliegt wieder gut durch den Ring.“

Während das DLV-Ärzteteam wegen der Hitze alles unternommen hat, damit die Athleten mit kühlem Kopf antreten und gesund die Wettkämpfe überstehen können, nimmt Schwanitz Temperaturen bis zu 38 Grad Celsius mit Humor. „Schwitzt du noch oder klebst du schon? Ich schwitze lieber“, lachte Schwanitz.

Die Leichtathletik-EM an der Spree ist der Höhepunkt der European Championships, die in der vergangenen Woche in Glasgow begonnen haben. „Das Format ist zumindest für das Fernsehen gut“, urteilte DLV-Präsident Jürgen Kessing und sieht die Leichtathletik-EM als Höhepunkt dieser Bündelung von sieben europäischen Titelkämpfen. Für die eigene EM wünscht er sich „tollen Sport“ und ein „kleines Sommermärchen“ analog der Fußball-WM 2006. „Der Vorstart-Zustand, wie es bei den Psychologen ja so heißt, der ist hier jetzt mit den Händen greifbar“, meinte Kessing. dpa

