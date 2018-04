Harting verletzt: «EM-Teilnahme nicht verderben lassen»

Anzeige

Harting hatte in den vergangenen Jahren immer wieder Knieprobleme. 2014 gewann er bei der EM in Zürich seinen bislang letzten Titel. Wenige Wochen danach riss sein Kreuzband. Bei den Sommerspielen 2016 in Rio de Janeiro erlitt er vor dem Finale einen Hexenschuss. Sein Bruder Christoph gewann damals überraschend Gold. Bei der EM will der Olympiasieger von 2012 seine internationale Karriere beenden. Trotz der erneuten Probleme betonte er: «Ich will danach ordentlich feiern. Es wird trotzdem - glaube ich - eine coole EM für mich werden.»