Hasenhüttl: Entscheidung «gut - und auch richtig»

Anzeige

Leipzig (dpa) - Ralph Hasenhüttl hat nach seinem vorzeitigen Aus bei RB Leipzig Fehler im Umgang mit den Spielern eingeräumt und sein vorzeitiges Ende bei dem sächsischen Fußball-Bundesligisten als «ehrliche Entscheidung» bezeichnet.

Kurzfristig will er auch keinen anderen Verein übernehmen, sondern erstmal «Kraft tanken, die letzten zwei Jahre aufarbeiten. Die Zeit wird zeigen, was danach kommt», sagte Hasenhüttl in einem Interview der «Bild»-Zeitung.

Hasenhüttl und RB Leipzig hatten sich am Mittwoch vergangener Woche nach nur zwei Jahren getrennt. Der 50 Jahre alte Trainer hatte um die Auflösung seines Vertrags gebeten, der noch bis Ende Juni 2019 gültig gewesen wäre. Die Vereinsführung um Sportdirektor Ralf Rangnick und Vorstandschef Oliver Mintzlaff hatte Hasenhüttl kein Angebot für eine vorzeitige Verlängerung der erfolgreichen Zusammenarbeit gemacht.