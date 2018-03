Hasenhüttl kann sich Verlängerung «sehr gut vorstellen»

Anzeige

Leipzig (dpa) - Ein klares Bekenntnis pro RB Leipzig vermied Ralph Hasenhüttl. Aber eine Verlängerung seines bis Sommer 2019 laufenden Vertrages beim sächsischen Fußball-Bundesligisten ist für den Österreicher durchaus eine Option.

«Wir haben ein intensives Jahr hinter uns, und in der Zeit haben wir viele Themen sehr gut bearbeitet. Ich kann mir sehr gut vorstellen, mit der Mannschaft noch lange zusammenzuarbeiten», sagte der 50-Jährige, um dessen Person es seit Wochen Spekulationen gibt.

Der Österreicher berichtete am Donnerstag, sich in der Länderspielpause sehr viele Gedanken darüber gemacht zu haben. Daher käme eine weitere Zusammenarbeit mit dem Team in Betracht - mehr Fortschritte gab es aber noch nicht zu vermelden. Die Vereinsverantwortlichen um Vorstandschef Oliver Mintzlaff und Sportdirektor Ralf Rangnick nutzten die Länderspielzeit zum Gespräch mit Hasenhüttl - auch weil dieser täglich mit den Topvereinen wie Bayern München und Borussia Dortmund in Verbindung gebracht wird.