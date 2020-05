Hamburg.Das sind Duelle, die die Massen lieben: Straßenköter gegen Gentleman, Skandalnudel gegen Gutmensch. Was vor 25 Jahren am 27. Mai in der Dortmunder Westfalenhalle über die Bühne ging, war einer der größten Kämpfe der deutschen Box-Geschichte: Ex-Weltmeister Graciano Rocchigiani kontra Weltmeister Henry Maske.

Der Fight lockte 13 Millionen Zuschauer an die TV-Geräte. Den Rückkampf, den Maske klar gewann, wollten 17,59 Millionen sehen. „Das war eine der Nummern, die dazu geführt haben, dass ich zu den Profis gegangen bin“, sagt der frühere Amateur-Europameister und spätere Profi-Weltmeister Sven Ottke.

Der Ausgang ist bekannt. Maske gewann einstimmig nach Punkten, blieb Weltmeister im Halbschwergewicht. Das Urteil: umstritten. Für „Rocky“ sowieso: „Da wurde man beschissen und um seinen Lohn gebracht.“ In der neunten und zwölften Runde hatte er den Champion angeknockt. Maske torkelte, fing sich aber. „Wäre Graciano bei uns unter Vertrag gewesen, hätte er gewonnen“, meint Jean-Marcel Nartz, damals Technischer Direktor beim Sauerland-Stall. Das Fernsehmotto von einst: „Eine Frage der Ehre.“ Rocchigiani, geboren in Duisburg-Rheinhausen, aufgewachsen in West-Berlin, hatte ein anderes Motto für den Kampf: „Hau dem Ossi auf die Schnauze, hau dem Wessi auf die Schnauze!“

Maske akzeptiert andere Meinungen zum Ausgang. „Es war ein unfassbar schwerer Kampf. Ich war mausetot, Graciano war am Rande dessen“, sagt der DDR-Olympiasieger von 1988. „Ich habe zwei Dinge mitgenommen. Erstens: Die Resonanz im tiefen Westen auf mich als Ossi war ausgesprochen positiv. Wir waren definitiv angekommen. Zweitens: Ich kann kämpfen. Obwohl ich am Ende war, habe ich den Kampf durchgestanden.“

Rocchigiani, der am 1. Oktober 2018 im italienischen Belpasso als Fußgänger von einem Auto erfasst wurde und 54-jährig ums Leben kam, war ein Mysterium: außerhalb des Ringes ein Raubein, das Gefängnisse von innen kannte, zügellos im Privatleben. Der verschwenderische Lebenswandel fraß die verdienten Millionen auf. Am Ende: keine Wohnung, keine Arbeit, Hartz IV. Im Ring zeigte er eine andere Seite: konzentriert, diszipliniert, taktische Vorgaben streng einhaltend – und immer hinter einer Doppeldeckung.

Abneigung mündet in Sympathie

„Wir hatten Gelegenheit, uns sehr lange und ungezwungen auszutauschen. Da haben wir gespürt, dass wir näher beieinander liegen, als wir das vermutet hätten“, sagt Maske. „Es macht mich traurig, dass Graciano so früh auf merkwürdige Art und Weise gehen musste.“ Schaut er sich den Kampf noch mal an? „Nein. Ich weiß ja, wie er ausgeht.“ dpa

