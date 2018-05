Hausherren famos in München: Acht Deutsche im Achtelfinale

Anzeige

München (dpa) - Als «Tag der Deutschen» hatten die Veranstalter des Münchner Tennisturniers den Tag der Arbeit angepriesen - und die heimischen Profis enttäuschten zum Wochenstart nicht.

Mit höchst unterschiedlichen Auftaktsiegen sind Philipp Kohlschreiber, Jan-Lennard Struff, Yannick Maden, Mischa Zverev und Maximilian Marterer am Dienstag in das Achtelfinale der BMW Open eingezogen, das dank acht einheimischer Spieler schwarz-rot-gold dominiert ist wie schon lange nicht mehr. «Vor den eigenen Türen, wenn Familie und Freunde zuschauen, ist es schon speziell», sagte Kohlschreiber.

Vor dem Quartett hatten schon Topfavorit Alexander Zverev, der nach einem Freilos in Runde eins am Mittwoch erstmals aufschlagen wird, sowie die beiden Wildcard-Starter Yannick Hanfmann und Matthias Bachinger ihre Plätze in der Runde der besten 16 sicher.