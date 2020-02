Havertz führt Leverkusen ins Achtelfinale

Moussa Diaby (l.) hat das 3:0 von Kai Havertz vorbereitet. © dpa

Porto.Mit einer eindrucksvollen Leistung ist Bayer Leverkusen ins Achtelfinale der Europa League eingezogen und hat sich als Mitfavorit auf den Titel positioniert. Die Leverkusener gewannen am Donnerstagabend beim letztjährigen Champions-League-Viertelfinalisten FC Porto souverän mit 3:1 (1:0), nach dem 2:1 im Zwischenrunden-Hinspiel vor einer Woche war das Weiterkommen nie ernsthaft in Gefahr.

Der durch die Verletzung von Kevin Volland vom Edeljoker zum Hoffnungsträger aufgestiegene Lucas Alario (11.), 32-Millionen-Mann Kerem Demirbay (51.) mit seinem ersten Tor im 26. Pflichtspiel für Bayer und der überragende Nationalspieler Kai Havertz (57.) erzielten die Tore zu Bayers neuntem Sieg aus den letzten zehn Pflichtspielen. Moussa Marega traf für Porto (66.), sein Teamkollege Tiquinho Soares sah nach einer Tätlichkeit die Rote Karte (85.).

Nach dem Sieg gegen die als eine der stärksten Mannschaften im Wettbewerb geltenden Portugiesen darf Bayer so langsam von einer Wiederholung des Triumphes im UEFA Cup 1988 träumen. Am Freitag wird erst einmal der Gegner für das Achtelfinale am 12. und 19. März ausgelost. Zudem erwischte Bayer einen guten Start in eine wegweisende Woche mit dem Bundesliga-Spitzenspiel am Sonntag bei RB Leipzig und dem Pokal-Viertelfinale am kommenden Mittwoch gegen Union Berlin.

Die Leverkusener mussten wackelige erste zehn Minuten überstehen – und dann wie im Hinspiel lange warten. Alarios Tor nach überlegtem Pass von Havertz wurde gründlich vom Video-Assistenten überprüft, ehe die Bayer-Profis jubeln durften. Demirbay traf nach nach Havertz-Vorlage kurz nach dem Seitenwechsel mit einem satten Linksschuss. Havertz sorgte dann nach Vorlage von Diaby selbst für die Vorentscheidung.

Porto musste in der Offensive bereits ab der 29. Minute auf den verletzt ausgewechselten Luis Díaz verzichten. Für den Torschützen aus dem Hinspiel kam Shoya Nakajima. Zwar steigerte sich Porto im Verlauf der zweiten Halbzeit, Maregas Treffer blieb aber ohne Wert. dpa

