Hawaii-Sieger Normann Stadler aus Mannheim: „Ich lebe mit und leide mit“

2004 und 2006 gewann Normann Stadler auf Hawaii. Er wurde in Wertheim geboren und lebt in Mannheim.

Herr Stadler, wann war Ihnen klar, dass es für Jan Frodeno und Anne Haug zum Sieg reichen würde?

Normann Stadler: Jans Zeiten beim Triathlon in Frankfurt und seine Souveränität im Vorfeld waren so erdrückend, dass mir sein Sieg klar war. Trotzdem muss natürlich im Wettkampf alles passen. Als in der ersten Radgruppe kein Gegner mehr dabei war, den ich auf der Rechnung hatte, wusste ich, er als starker Läufer schafft es. Anne ist eine brutal starke Läuferin, die von Kilometer eins bis 42 wie ein Uhrwerk läuft. Aber dass sie so etwas abfackelt, habe ich nicht gedacht. Ihr Sieg ist eine tolle Überraschung.

Bei den Männern gibt es seit vielen Jahren eine deutsche Dominanz. Wie erklären Sie sich das?

Stadler: Triathlon steht und fällt mit Gesichtern - wie im Tennis mit Steffi und Boris. Deswegen boomt der Sport, und in den Vereinen und Verbänden wird gute Arbeit gemacht. Vielleicht sind es auch die deutschen Tugenden: harte und konzentrierte Arbeit. Dazu gibt es die große interne Konkurrenz, die das befeuert. Jeder muss im Training alles geben.

Wie schwer ist es, den Ironman im Fernsehen zu schauen, wenn man selbst mal ein maßgeblicher Protagonist war?

Stadler: Ich bin gefühlstechnisch auf der Insel, wo ich jeden Meter kenne. Ich weiß, wie sich jeder fühlt. Ich erkenne, wie sich die Athleten später fühlen werden. Der Sport und die Insel haben mir sehr viel gegeben, aber ich hatte auch sehr schwierige Momente. Ich lebe mit und leide mit.

Welche konkreten Erinnerungen haben Sie an Hawaii?

Stadler: Da ist mein erster Sieg, auf den ich 16, 17 Jahre hintrainiert habe. Das ist Emotion pur, du willst jeden umarmen. Im Ziel habe ich meine Eltern angerufen, mein Vater war ja auch mein Trainer - die haben geweint . . . Es ist aber auch sehr schön, den ersten Sieg zu bestätigen. Vor allem, wenn man das als erster Deutscher schafft und im Vorjahr zwei Reifendefekte hatte. Ich bin dort aber auch wegen Erschöpfung zu Fuß durch die Lavafelder gegangen und wollte nur noch ins Ziel. Da geht dir durch den Kopf: keine Prämien, und was ist mit den Sponsoren? All die Entbehrungen und Monate von zu Hause weg. Im Triathlon hast du nicht jede Woche ein Turnier oder Spiel. Bei uns gibt’s Frankfurt und Hawaii, da musst du fit sein - alles andere ist Geplänkel. Stefan Proetel

