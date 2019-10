Hawkins und Herrera führen die Hakro Merlins zum Heimsieg

Hakro Merlins Crailsheim – Medi Bayreuth 83:76 (29:26, 19:15, 15:19, 20:16)

Crailsheim:Hawkins (25 Punkte/davon 2 Dreier), Herrera (19/3), Russell (11), Jones (10/1), Span (6/2), Morgan (6/2), Ford (4), Bleck (2), Kovacevic.

Bayreuth: Woodard (18/4), Alford (14/2)m Trvis (14/1), Jnes (19/1), Bruinsma (9/2), Robinson (8/1), Doreth (3/1), Meisner, Raffington.

Zuschauer: 2240.

Das Spiel zwischen den Hohenloher- und den Oberfranken entwickelte sich zu einem echten Auf und Ab, indem sich die Zauberer am Ende mit 83:76 durchsetzen konnten. Mit zwei Siegen in zwei Partien haben sich die Hakro Merlins gleich einmal von der Abstiegszone etwas absetzen können.

Sebastian Herrera lief direkt heiß und führte die Merlins mit acht Punkten in 101 Sekunden zum 12:6-Start. Ihm zur Seiten sprang Javontae Hawkins: Das Duo hatte zur Halbzeit zusammen 27 Zähler erzielt, zehn seiner 13 Feldwürfe verwandelt – und den Merlins zur 48:41-Führung verholfen. Im Lauf des dritten Durchgangs zogen die Gastgeber auf zeitweise 15 Punkte davon. Bayreuth kam zwar wieder etwas näher heran, aber halt nicht mehr ganz.

Stimmen der Trainer

Tuomas Iisalo (Headcoach Hakro Merlins Crailsheim): „Das erste Viertel war schlecht verteidigt, wir hatten Probleme mit unserer Pick and Roll-Defense. Bayreuth hat immer die offenen Dreier gefunden. Danach waren wir viel besser, dass freut mich, da wir daran gearbeitet haben. Im dritten Viertel hatten wir die Kontrolle, doch dann kommt der 12:0-Lauf und von da an ein neues Spiel. Daran müssen wir arbeiten, aber das war ein Schritt in die richtige Richtung.“ Raoul Korner (Headcoach medi Bayreuth): „Es gab ein paar Momente, wo ich das Gefühl hatte, wir können das Spiel zu unseren Gunsten drehen. Das war immer, wenn wir sehr aggressiv waren und in unserer Defensive ins Laufen gekommen sind. Dann hatten wir aber immer wieder naive Fehler, die unsere Momente zunichte machten. Unter dem Korb bilden wir zu wenig Gefahr, sind viel zu sehr auf den Wurf von außen angewiesen und beim Rebound nicht präsent genug.“

