Headcoach Neuman muss Lücken füllen

Die Schwäbisch Hall Unicorns sind am Samstag um 18.30 Uhr im ESV-Stadion bei den Ingolstadt Dukes zu Gast. Ziel der Haller ist es, auch nach dem fünften Spiel die Tabellenspitze der GFL-Süd ungeschlagen anzuführen.

Es war ein unvergessliches Spiel, das die Dukes aus Ingolstadt vor einem Jahr im Optima-Sportpark in Hall abliefert haben. Rotzfrech packten die letztjährigen Aufsteiger gegen die damaligen deutschen Vizemeister einen Trickspielzug nach dem anderen aus und hatten damit großen Erfolg gegen die überrascht wirkenden Haller Hausherren. Zwar konnten sie nur einmal, und zwar mit ihrem ersten Spielzug in Führung gehen, blieben den TSGlern in der Folge aber sehr dicht auf den Fersen. Am Ende standen nach 16 Touchdowns und zwei Fieldgoals insgesamt 118 rekordverdächtige Punkte auf der Anzeigentafel und der Liganeuling konnte trotz einer 53:65-Niederlage erhobenen Hauptes den Platz verlassen.

In der Saison 2017 schafften es die Dukes am Ende auf den vierten Platz der GFL-Süd und mussten sich im Playoff-Viertelfinale den Braunschweig Lions beugen. Nach einem Sieg in Stuttgart, einem Unentschieden in Kirchdorf sowie Niederlagen gegen Kempten und Frankfurt belegt man aktuell den fünften Platz. Man braucht vor heimischem Publikum nun dringend zwei Punkte, um den Anschluss an die obere Tabellenhälfte, die zur Playoff-Teilnahme berechtigt, nicht zu verlieren.