Heftige Kritik nach vielen Stürzen

Megève.Herber Rückschlag für die Tour-de-France-Hoffnung Emanuel Buchmann, Zittern um den Start von Maximilian Schachmann: Das deutsche Rad-Team Bora-hansgrohe durchlebt knapp zwei Wochen vor der Frankreich-Rundfahrt mit schmerzhaften Stürzen seiner Topfahrer und einem Überraschungserfolg ein Auf und Ab der Emotionen.

Der 27-jährige Buchmann zog sich auf einer Abfahrt beim 72. Critérium du Dauphiné schwere Prellungen und Hautabschürfungen zu, der deutsche Meister Schachmann prallte bei der Lombardei-Rundfahrt mit einem Auto zusammen und brach sich das Schlüsselbein. Zudem verletzte sich Buchmanns österreichischer Edelhelfer Gregor Mühlberger an der Hand. Der erste Profisieg von Lennard Kämna geriet am Samstag in den französischen Alpen in den Hintergrund.

„Wir sind natürlich erschrocken. Und es tut mir leid für das ganze Team, unsere Strategie – und für Lennard Kämna. Denn sein großer Sieg ist wegen der Unfälle untergegangen“, sagte Teammanager Ralph Denk. Zu Buchmann und Mühlberger ergänzte Denk: „So wie es am Sonntag ausschaute, ist die Tour de France für beide nicht in Gefahr.“

Laut Teammitteilung erlitt Buchmann zwar keine Knochenbrüche. Der Ravensburger leide aber „unter starken Schmerzen“ – und das ausgerechnet in der entscheidenden Phase der Tour-Vorbereitung. Auch andere Top-Fahrer wie Primoz Roglic und Steven Kruijswijk stürzten auf Abfahrten der Dauphiné-Rundfahrt und mussten das Rennen verletzt aufgeben. Vuelta-Sieger Roglic hatte sich in Topform präsentiert und das Rennen angeführt.

„Kies und tiefe Löcher die ganze Strecke runter. Die Personen, die sich für diesen Weg entschieden haben, scheren sich keine Sekunde um die Sicherheit von uns Fahrern“, schrieb der frühere Zeitfahrweltmeister Tony Martin bei Instagram.

Der aufgebrachte Teamkollege von Roglic und Kruijswijk wandte sich auch an den Weltverband UCI: „Wie viel mehr schlimme Unfälle müssen passieren, damit sich etwas ändert?“

Auch Sprint-Routinier André Greipel ärgerte sich: „Das ist von den Organisatoren respektlos gegenüber all den Fahrern. Die Gesundheit zu riskieren, um am Ende der Abfahrt das Ergebnis zu haben, dass zwei Kandidaten für das Gesamtklassement raus sind“, so der 38-Jährige.

Eigentlich sollte die fünftägige Tour-Generalprobe etwas Klarheit bringen, doch plötzlich ist die Favoritenfrage für die Tour de France offener denn je. Ausgerechnet Titelverteidiger Egan Bernal aus Kolumbien, der vor der vierten Etappe am Samstag wegen leichter Rückenprobleme ausgestiegen war, könnte nach dem Aus von Roglic und Buchmann nun plötzlich der große Gewinner sein.

Schlimmer Unfall von Evenepoel

Noch dramatischer waren die Ereignisse in Norditalien. Wie durch ein Wunder kam das belgische Radsport-Wunderkind Remco Evenepoel nach einem Sturz von einer Brücke in eine Schlucht mit einem Bruch des Beckens sowie einer Quetschung der rechten Lunge davon. „Ich bin froh, dass er noch lebt“, sagte Patrick Lefevere, Teammanager von Evenepoels Rennstall Quickstep, bei „Het Nieuwsblad“. Für den 20-jährigen Evenepoel ist die Saison dennoch gelaufen.

Schachmann kann dagegen trotz seines kuriosen Zusammenstoßes mit einer offenbar fehlgeleiteten Autofahrerin sogar noch auf einen Start beim Saison-Höhepunkt in Frankreich hoffen. „Die Tour ist für Max noch nicht abgehakt. Es besteht noch die Hoffnung, dass er fahren kann“, sagte Jens Zemke, Sportlicher Leiter von Schachmanns Team Bora-hansgrohe. Demnach müsse Schachmann wohl nicht operiert werden. dpa

© Mannheimer Morgen, Montag, 17.08.2020