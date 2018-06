Heimreise mit dem kompletten Medaillensatz im Gepäck

Anzeige

Annette Lehr holte in der Altersklasse W40 sogar einen kompletten Medaillensatz. Über 80 Meter Hürden kam sie gut aus dem Block und überlief die Hürden problemlos. Nach 15,70 Sekunden erreichte sie das Ziel und belegte den zweiten Platz.

Mit ihrer Zeit über die 400 Meter Hürden war Annette Lehr allerdings nicht so zufrieden, auch wenn sie ihr die Goldmedaille einbrachte. Auf der ungünstigen Außenbahn laufend kam sie zwar gut in den Rhythmus, es fehlte aber eine Läuferin, mit der sie Kopf an Kopf hätte laufen können, um die Zeit nach unten zu drücken. So musste sich Annette Lehr an dem Tag mit 1:28,5 Minuten zufrieden geben.

Über 100 Meter gab es für Annette Lehr die Bronzemedaille in 15,16 Sekunden. Im Weitsprung knackte sie die für sie fast schon „magische Marke“ von vier Meter. 4,06 Meter im vierten Durchgang brachten ihr den fünften Platz. hl

