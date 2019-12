Heimspiel für die Starken aus Obrigheim

Ab heute heißt’s in der Neckarhalle in Obrigheim: Starke Männer und Frauen unter sich. Die Deutschen Meisterschaften im Gewichtheben bei den Frauen, Männern, Juniorinnen und Junioren werden heute und morgen den Teilnehmern wieder alles an Kraft abverlangen.

Für den Gastgeber SV Obrigheim gehen neun Athleten an die Hantel, allen voran Nationalheber Nico Müller. Daneben starten Björn Hertrampf, Ruben Hofmann, Jakob Neufeld, Philipp Hülser, Adrian Müller sowie Celina Schönsiegel. Hinzu kommen Moritz Huber und Mo-hammed Hoblos, die in der Bundesliga beide für Obrigheim antreten, aber bei Einzel-Wettkämpfen weiterhin für ihre Heimatvereine KSV Lörrach und SuS Dortmund-Derne auflaufen. Ein Wiedersehen wird es auch mit Almir Velagic geben, der von 2006 bis 2010 in der Obrigheimer Bundesliga-Mannschaft startete. Nico Müller verrät im Interview in der Vereinszeitung seine Ziele für das Großereignis in Obrigheim:

Herr Müller, die Deutsche Meisterschaft 2019 findet in Obrigheim statt, also vor heimischem Publikum: Motiviert Sie das besonders?

Nico Müller: Auf jeden Fall. Eine DM in der Neckarhalle, in der ich seit frühester Jugend sportlich zu Hause bin, das ist eine super Sache.

Was haben Sie sich vorgenommen für deinen Wettkampf am Samstagnachmittag?

Müller: Mein Ziel ist klar: Ich will Deutscher Meister werden. Zwischen 2013 und 2015 ist mir ein Titel-Hattrick gelungen, jetzt darf’s im Heimatort gern wieder Platz eins sein. In der 89-Kilo-Klasse sind insgesamt 18 Athleten am Start, das ist die größte Gruppe. Für mich ist der Wettkampf zugleich die Generalprobe für das Olympia-Qualifikationsturnier in zwei Wochen in Doha. Ich werde also bei der DM in die Vollen gehen.

Können Sie in Doha entscheidende Punkte für Olympia sammeln?

Müller: Das ist ein sogenannter Silber-Wettkampf, der zwar gewichtet weniger Punkte bringt als beispielsweise eine WM oder EM, aber durch eine gute Leistung kann ich mein Konto verbessern. Zum Jahresabschluss will ich nochmal alles abrufen und weitere Robi-Points sammeln.

Wie ist aktuell die Perspektive: Werden Sie sich für Tokio 2020 qualifizieren und nach Rio 2016 zum zweiten Mal bei Olympia dabei sein?

Müller: Auf der Weltrangliste stand ich nach der WM so weit oben, dass es für Olympia gereicht hätte. Durch die vielen Qualifikationswettkämpfe, die es gibt, und die Wertungen nach Semestern ist da aber immer Bewegung drin. Ich liege aussichtsreich im Rennen und bin guter Dinge für Olympia. Das Training läuft prima, meine Form stimmt. sv

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 06.12.2019