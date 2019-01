Heimspiel schon im Februar

Das Spiel in der easyCredit-Basketball-Bundesliga zwischen den Hakro Merlins Crailsheim und den Fraport Skyliners wird verschoben. Der neue Termin am Sonntag, 3. Februar, um 15 Uhr ersetzt den bisherigen Termin am 10. April.

Zuletzt trafen die Teams aus Crailsheim und Frankfurt in der Fraport-Arena aufeinander, wo die Hakro-Merlins mit einer starken Teamleistung den vielumjubelten zweiten Saisonsieg (77:91) einfahren konnten. Nun gibt es für Frankfurt bereits in wenigen Wochen die Chance zur Revanche, während die Hakro Merlins Crailsheim vor heimischem Publikum zwei weitere wichtige Punkte in Richtung Klassenerhalt einfahren wollen. Ein echtes Highlight also und das früher als erwartet. Denn tatsächlich findet das Match nun am ursprünglichen Termin in der Arena Hohenlohe statt. hme

