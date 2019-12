Heimspiele für Merlins und Baskets

Bereits am gestrigen Freitag waren die Bundesliga-Basketball von s.Oliver Würzburg und den Hakro Merlins Crailsheim im Einsatz. Viel Zeit zum Verschnaufen haben die Teams allerdings nicht, denn schon am Sonntag, 29. Dezember, stehen sowohl für die „Baskets“ als auch die Merlins die nächsten Heimspiele auf dem Programm.

Merlins gegen Ulm und Bamberg

Die deutlich schwerere Aufgabe wartet hierbei auf das Team aus Crailsheim, das am Sonntag, 29. Dezember, um 15 Uhr in der Arena Hohenlohe in Ilshofen die Mannschaft von ratiopharm Ulm zum Baden-Württemberg-Derby empfängt. Die Gäste setzten zwar den Saisonstart ziemlich in den Sand, haben aber längst zu einer Aufholjagd angesetzt und klopfen mittlerweile lautstark an den Playoff-Plätzen an. Trainiert wird das Team aus Ulm in dieser Saison vom früheren slowenischen Basketball-Topstar Jaka Lakovic. Auf dem Parkett geben vor allem dessen Landsmann Zoran Dragic sowie das französische Point-Guard-Talent Kilian Hayes, dem eine große NBA-Karriere vorausgesagt wird, den Ton an.

Und auch schon das erste Heimspiel in Ilshofen im neuen Jahr steht bereits vor der Tür. Am Freitag, 4. Januar, empfangen die Merlins den früheren Serienmeister Brose Bamberg. Diese Partie beginnt um 20.30 Uhr. Danach haben die „Zauberer“ ein Wochenende spielfrei, da hier das Halbfinale im Pokalwettbewerb ansteht. Am Sonntag, 19. Januar, müssen die Crailsheimer dann zu den Towers nach Hamburg.

Gegen Bonn und Braunschweig

Auch für die Basketballer von s.Oliver Würzburg geht es am Wochenende gleich weiter. Nur 47 Stunden nach dem Sprungball im Vechtaer Rasta-Dome empfangen sie am Sonntag, 29. Dezember, um 18 Uhr das Team von Telekom Baskets Bonn. Diese Partie soll für die Zuschauer gleichzeitig eine Art Aprés-Ski-Party sein, denn ein DJ wird vor und nach dem Spiel für die passende Stimmung sorgen.

Am Freitag, 3. Januar, werden dann um 20.30 Uhr die Basketball- Löwen aus Braunschweig in der altehrwürdigen Würzburger „Turnhölle“ zu Gast sein, ehe nach einer etwas längeren Pause die Hinrunde für s.Oliver Würzburg am 25. Januar beim Aufsteiger Hamburg Towers endet. ptt

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 28.12.2019