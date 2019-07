Heintz ganz der Alte

Der Mannheimer Philip Heintz verpasste knapp die Bronze-Medaille. © dpa

Gwangju.Philip Heintz kündigte trotz hauchdünn verpasster Bronzemedaille völlig euphorisch Großes für Olympia an, Franziska Hentke fand ihr Rennen „einfach nur enttäuschend“. Der Lagenspezialist und die Schmetterling-Schwimmerin sind bei der WM in Südkorea als jeweils Vierte nur ganz knapp an Medaillen vorbeigeschrammt – nahmen das aber völlig unterschiedlich auf. Heintz fehlte nach einem packenden Schlussspurt über 200 Meter nur die Winzigkeit von acht Hundertstelsekunden auf Edelmetall, Hentke war auf der 200-Meter-Strecke 26 Hundertstel zu langsam für einen Platz auf dem Podium.

„Für mich ist das hier ein Sieg“, sagte Heintz. Der 28-Jährige lächelte nach seinem Rennen nur dann nicht, wenn er den Mund zum Sprechen benutzte. „Ich bin hier wie ausgewechselt“, sagte er. „Ich bin wieder der alte Philip. Ich bin wieder der, der 100 Prozent gibt und der sagt, dass ich nächstes Jahr das Ding gewinnen werde!“

Diesmal reichte Heintz’ Zeit von 1:56,86 Minuten nicht, aber was soll’s: „Vielleicht habe ich nächstes Jahr dann die acht Hundertstel.“ In Gwangju durften Gold-Gewinner Daiya Seto aus Japan, Jeremy Desplanches aus der Schweiz und der drittplatzierte US-Amerikaner Chase Kalisz jubeln. Nach der vergangenen Saison hatte Heintz eine Auszeit genommen, um eine Schulterverletzung zu kurieren und den Akku aufzuladen. Erst seit Februar trainiert er wieder zweimal täglich. Um zu sehen, dass dem Mannheimer die Pause gut getan hat, muss man ihm bei der WM nur ins Gesicht schauen.

Hentke ärgert sich

Voller Elan und Optimismus wirkte Hentke auch, aber nur vor ihrem Rennen. Beide Fäuste in die Luft, zweimal hochspringen, Wasser ins Gesicht – so hatte sie sich eingestimmt. Nach dem Wettkampf stand der 30-Jährigen der Ärger ins Gesicht geschrieben. „Die Zeit ist einfach nur enttäuschend“, sagte sie zu ihrer Marke von 2:07,30 Minuten. „Vom Training her hätte ich viel mehr drauf haben müssen.“ dpa

