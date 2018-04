«Heißer Tanz in Marseille»: RB-Chance aufs Halbfinale

Anzeige

Eine Niederlage mit einem Tor Unterschied bei mindestens einem eigenen Treffer würde den Leipzigern reichen, ein Remis daher auch. Auf ein Elfmeterschießen sollte sich Leipzig weniger einlassen. International fehlt jede Erfahrung, national führten die beiden letzten Entscheidungen vom Punkt im DFB-Pokal im August 2016 beim Zweitligisten SG Dynamo Dresden und im Oktober 2017 daheim gegen den FC Bayern jeweils zum Aus.

Große Korrekturen im Training nach der ernüchternden Pleite gegen Leverkusen konnte Hasenhüttl nicht vornehmen. Ob Naby Keita nach seiner Rückenprellung voll fit sein wird, ist offen. Auch, wie sehr Hasenhüttl rotieren lässt, fünf Veränderungen waren es am Montag. Im Gegensatz zum Hinspiel steht Kapitän und Abwehrchef Willi Orban wieder zur Verfügung, um die Offensive der Franzosen um Dimitri Payet zu zügeln.

Diese könnte durch Romain Thauvin noch gefährlicher werden, sollte er nach einer Verletzungspause wieder bereit sein. Offen ist aber ebenso noch, ob Rolando in der Abwehr zurückkehrt. In Leipzig hatten Marseille insgesamt vier Leistungsträger gefehlt. Daheim baut OM zudem auf seine Fans: «Wir wissen, dass wir zu Hause im Stade Vélodrome Berge versetzen können», betonte Trainer Rudi Garcia.

RB Leipzig, der erst im Mai 2009 gegründete Neuling und Olympique Marseille, 1899 gegründet und trotz aller verzweifelten Versuche von Paris Saint-Germain in den vergangenen Jahren noch immer der einzige Club der Grande Nation, der jemals die Meisterklasse gewinnen konnte, teilen aktuell ein ähnliches sportliches Schicksal. Leipzig bangt um die Teilnahme an der Champions League als Tabellensechster, steht am Sonntag beim SV Werder Bremen schon wieder unter Druck.

Olympique ist nach der Nullnummer am Sonntag zu Hause gegen Montpellier von Champions-League-Qualifikationsplatz drei der Ligue 1 abgerutscht. Warum es also nicht erst recht über die Europa League versuchen. Drei Spiele sind es noch bis zum Finale in Lyon. Wer das gewinnt, sichert sich einen Platz in der Königsklasse.

Vier RB-Spielern droht eine Sperre bei Halbfinaleinzug:

Vier Spielern von RB Leipzig droht eine Gelbsperre bei einem möglichen Einzug ins Halbfinale der Europa League. Darunter sind drei Offensivkräfte der Sachsen. Neben den beiden Stürmern Yussuf Poulsen und Jean-Kévin Augustin wäre auch Mittelfeldmann Marcel Sabitzer nicht spielberechtigt, sollte er im Viertelfinal-Rückspiel eine Gelbe Karte bekommen. Zudem ist der defensive Mittelfeldspieler Diego Demme gelbbelastet.