Herber Rückschlag

Auch Torwart Marius Müller meinte: „Wir geben jetzt weiter Gas. Wir haben auch letzte Woche nach der Niederlage gegen Sandhausen gezeigt, dass wir wieder zurückkommen können.“ Erst am Mittwoch gewann der FCK schließlich das wichtige Kellerduell in Darmstadt mit 2:1.

Knackpunkt in Aue war der frühe 0:1-Rückstand durch ein Tor von Pascal Köpke bereits in der 2. Minute. „Die ersten 20 Minuten waren wir noch komplett in der Kabine“, schimpfte Routinier Christoph Moritz. Der FCK steigerte sich, war in der zweiten Halbzeit sogar überlegen, kassierte aber dennoch das 0:2 durch den Schweizer Ridge Munsy (63.). Zu mehr als dem Anschlusstreffer des früheren Auers Stipe Vucur (67.) reichte es danach nicht mehr. dpa

Montag, 26.02.2018