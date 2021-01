Hermann hadert

Oberhof.In der Loipe fand Denise Herrmann zurück zu alter Form, doch ihre Schießschwäche verhinderte beim Biathlon-Weltcup in Oberhof erneut ein Top-Resultat. „Man darf im Wettkampf nicht zaubern wollen. Das will ich gerade – und das geht oft schief“, sagte die Ex-Weltmeisterin nach Platz 15 im Sprint. Mit drei Strafrunden hatte die Sächsin beim sechsten Saisonsieg von Tiril Eckhoff mit über einer Minute Rückstand keine Chance. Die Norwegerin setzte sich souverän vor den ebenfalls fehlerfreien Dorothea Wierer aus Italien und Lisa Theresa Hauser aus Österreich durch. Beste Deutsche war die starke Franziska Preuß (1 Fehler) als Sechste.

„Ich bin richtig zufrieden mit heute. Jetzt schaue ich, dass ich so weitermache. Das war der Schritt in die richtige Richtung“, sagte die Bayerin Preuß, der knapp 21 Sekunden auf Rang drei fehlten. Weniger glücklich konnte Herrmann sein. Auch die zweitbeste Laufzeit nur 2,8 Sekunden hinter Eckhoff tröstete die 32-Jährige nur bedingt über ihre Patzer hinweg. „Das Laufen hat sich richtig gut angefühlt“, sagte Herrmann und ergänzte gleich: „Stehend hatte ich so viele Gedanken. Ich bekomme es nicht hin, mich auf das Nötigste zu fokussieren.“

Probleme am Schießstand

Zwei Fehler leistete sie sich im Stehendanschlag, einen beim Liegendenschießen. „Das ist sehr, sehr unbefriedigend“, sagte die ehemalige Langläuferin. Zusätzlich verhedderte sie sich auch noch mit ihrer Uhr beim Aufsetzen des Gewehrs und verlor nach Problemen mit dem Magazin zusätzlich wertvolle Sekunden. Wie sie aus dieser Krise wieder herauskommen will? „Man muss sich Erfolgserlebnisse schaffen“, sagte sie. dpa

