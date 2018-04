Herrlich: „Es bleibt weiter spannend“

Anzeige

Noch einige direkte Duelle

Und das hat es für Bayer in sich. Leverkusen muss in Leipzig, gegen Frankfurt und in Dortmund nacheinander gegen direkte Konkurrenten antreten. „Wir müssen schauen, dass wir in den nächsten drei Wochen Stoff geben“, kommentierte Brandt diese Aufgaben. Die Aufforderung von Sportmanager Jonas Boldt war unmissverständlich: „Da müssen wir Resultate liefern.“

Und die müssen besser sein als zuletzt beim 0:2 in Köln und beim 0:0 gegen kämpferisch überragende Augsburger. „Das Ergebnis tut weh“, bemerkte Boldt zur Nullnummer gegen den FCA. Für Herrlich fühlte es sich „eher wie eine Niederlage“ an. „Es ist alles ganz dicht und ganz eng. Aber heute sind es zwei verlorene Punkte“, sagte der 46-Jährige.

Bayer muss wieder deutlich mehr Torgefahr entwickeln. Das erkannte auch Brandt. „Vielleicht haben wir nicht genug Zielstrebigkeit an den Tag gelegt“, sagte Brandt in einer generellen Betrachtung der Partien in Köln und gegen Augsburg.

In den kommenden Wochen hat Bayer genügend günstige Umstände, um die Anwartschaft auf die Champions League tabellarisch zu festigen – wenn es mit dem Toreschießen besser wird. RB Leipzig, am kommenden Montag (20.30 Uhr) Bayer-Gastgeber, hat 46 Zähler. Eintracht Frankfurt (45) tritt am 14. April in der BayArena an. Bei Herrlichs früherem Verein Borussia Dortmund (48) könnte nach dem 21. April schon klarer sein, in welche Richtung es für Bayer geht: in die Königsklasse oder in die Europa League. Und dazwischen, am 17. April, gibt es noch die beste Gelegenheit, die Konkurrenz ein wenig zu erschrecken: mit einem Coup im Halbfinale des DFB-Pokals gegen Bayern München. dpa

