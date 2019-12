Herrmann erleichtert

Le Grand-Bornand.Im strömenden Regen in den französischen Alpen konnte Geburtstagskind Denise Herrmann wieder lachen. „Ich bin zufrieden nach dem Desaster in Hochfilzen, dass ich so zurückschlagen konnte“, sagte die Verfolgungsweltmeisterin nach Platz fünf im Sprint. Beim achten Weltcup-Sieg der Norwegerin Tiril Eckhoff schaffte die in Ruhpolding lebende Sächsin die Wiedergutmachung für das Debakel am vorigen Wochenende – in Tirol war sie als Sprint-41. beste deutsche Skijägerin. „Es ist ein Aufwärtstrend, und ich hoffe, den kann ich halten“, sagte Herrmann.

Probleme am Schießstand

„Es ist ein Stück nach vorne gegangen“, lobte die zweimalige Olympiasiegerin Laura Dahlmeier, die erstmals als ZDF-Expertin dabei war, ihre früheren Teamkolleginnen. Es wäre noch mehr drin gewesen, doch auch Franziska Preuß vergab am Schießstand eine bessere Platzierung. Wie Herrmann, die ihren 31. Geburtstag feierte, leistete sie sich im Stehendanschlag zwei Fehler und wurde Zwölfte. Janina Hettich (1 Fehler) und Marion Deigentesch (2) belegten die Plätze 23 und 49. Die Verfolgung am Samstag (15 Uhr/ZDF und Eurosport) verpassten dagegen Vanessa Hinz und Maren Hammerschmidt. „Das war wie ein Blackout. Grob fahrlässig“, sagte Staffel-Weltmeisterin Hammerschmidt. dpa

