Heydecker rückt in SVS-Geschäftsführung

Sandhausen.Gemunkelt wurde schon in den vergangenen Tagen, jetzt ist es offiziell: Dag Heydecker (57) wird neuer Geschäftsführer im Bereich Marketing und Vertrieb beim Fußball-Zweitligisten SV Sandhausen. Das gab der Verein soeben in einer Pressekonferenz bekannt. Der gebürtige Darmstädter kommt vom Bundesligisten 1. FSV Mainz 05. Zehn Jahre war er dort Marketing-Geschäftsführer. Die Rheinhessen verkündeten am Dienstagabend, dass Heydecker den Verein auf eigenen Wunsch aus privaten Gründen zum 1. April verlässt und sich beruflich neu orientieren möchte.

In Sandhausen folgt der 57-Jährige auf Michael Becker, der im Oktober vergangenen Jahres vom Hardtwald zum Karlsruher SC gewechselt war. Dort verantwortet er mittlerweile die Geschäftsführung der KSC Marketing GmbH.

Heydecker bildet zusammen mit Otmark Schork (Bereich Sport) und Volker Piegsa (Finanzen und Organisation) künftig die dreiköpfige Geschäftsführung beim SVS. Das erläuterte Präsident Jürgen Machmeier auf der Pressekonferenz. Der SVS sei noch nicht am Ende seines Weges und mit dem neuen Topmann in der Spitze soll dieser Weg professionell begangen werden - Schritt für Schritt, ohne dabei die Bodenständigkeit zu verlieren, so der Präsident.