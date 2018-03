Heynckes als Laune-Manager

Anzeige

München.Von einer Touristentour an den Bosporus mochten die Bayern-Stars nach der 5:0-Demonstration gegen Besiktas Istanbul nichts wissen. Für den 99,99-Prozent-Viertelfinalisten in der Champions League steht in den kommenden Wochen jedoch eine weitaus kniffligere Herausforderung als das Rückspiel am 14. Mär an. Das Betriebsklima beim deutschen Fußball-Rekordmeister wird nicht zuletzt durch den Verzicht auf die Triple-Flügelzange Arjen Robben/Franck Ribéry im Achtelfinal-Hinspiel auf eine harte Belastungsprobe gestellt.

„Ich mache das, was ich für richtig halte. Das hat auch jeder zu akzeptieren. Punkt!“, erklärte ein rigoroser Jupp Heynckes. „Wer beim FC Bayern einen Vertrag unterschreibt, der muss damit rechnen, dass er hier und da mal nicht von Anfang an spielt.“ Die im Kreise von Europas Besten fortgesetzte Dominanz à la Bundesliga gibt dem Bayern-Coach Recht. Der 72-Jährige hat die schwierige Aufgabe, bei allen Siegen die Härtefälle im Luxusensemble zu moderieren. Für Eitelkeiten und Egoismen lässt Heynckes keinen Raum. „Ich muss das Ganze managen, ich bin für alle Spieler verantwortlich“, betonte Heynckes in seiner Basta-Ansage. Dabei nimmt er auch auf große Namen keine Rücksicht. Auch nicht auf die Jahrzehnt-Spieler Ribéry und Robben, die beide auf eine Weiterbeschäftigung für die kommende Saison hoffen.

Robben beißt sich auf die Zunge

Ribéry war von seiner Jokerrolle nicht begeistert. Der für den angeschlagenen James Rodríguez eingewechselte Robben zwang sich zur Zurückhaltung. „Wenn ich jetzt meine Emotionen ausspreche, dann bin ich morgen bei Brazzo oder bei Herrn Rummenigge. Und dann weiß ich nicht, was es dann gibt“, sagte der Holländer. „Das sind die großen Spiele, dafür bist du da. Wenn du da nicht spielst, ist das schon eine schmerzhafte Geschichte.“ Für die Enttäuschung der Stars hat der frühere Weltklassestürmer Heynckes durchaus Verständnis und nahm Nachfragen zu der Dauerthematik schmunzelnd entgegen.