Heynckes zeigt Nachfolger Kovac den Bayern-Nachwuchs

München (dpa) - Alles für Real! Jupp Heynckes wittert natürlich noch eine Chance beim Champions-League-Rückspiel in Madrid und wird darum gegen Eintracht Frankfurt so viele Münchner Stars wie eben möglich schonen und seinem Nachfolger Niko Kovac dafür den Bayern-Nachwuchs präsentieren.

Lukas Mai (18), Niklas Dorsch (20) und Meritan Shabani (19) werden die Youngster sein, die am Samstag (15.30 Uhr) vor 75.000 Zuschauern in der Allianz Arena ihr Talent beweisen dürfen. Und womöglich nimmt Heynckes noch weitere Talente in den Kader.

«Die nächste große Aufgabe steht am Dienstag an», sagte Heynckes. Dann muss in Spanien im Bernabeu-Stadion das 1:2 aus dem Hinspiel gewendet werden, um doch noch ins große Finale um Europas Fußball-Krone am 26. Mai in Kiew einzuziehen. «Wir werden in Madrid reagieren», versprach Heynckes. «Die gute Laune ist schon wieder eingekehrt, nachdem wir gestern noch alle die Wunden geleckt haben», berichtete der Chefcoach.