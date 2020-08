Hilliard IV kehrt zurück

Nimrod Hilliard IV heißt der neue und gleichzeitig altbekannte Spielmacher der Hakro Merlins Crailsheim. Schon 2016/2017 lief der jetzt 27-Jährige für die Zauberer auf und kehrt nun nach Zwischenstationen in Schweden und Dänemark nach Hohenlohe zurück.

Die Freude und Euphorie stand ihm nach seiner Vertragsunterschrift ins Gesicht geschrieben: „Ich freue mich zurück nach Crailsheim zu kommen! Durch den verpassten Aufstieg 2017 hat mich immer das Gefühl einer unvollendeten Arbeit begleitet. Ich habe oft über die Zeit bei den Merlins nachgedacht und die Erfolge der letzten Jahre verfolgt. Ich könnte nicht glücklicher sein, jetzt wieder ein Teil des Vereins zu sein.“ Mit der Verpflichtung von Nimrod Hilliard IV komplettieren die Merllins ihren Backcourt für die kommende Spielzeit 2020/2021.

„Nach seinem Jahr in Crailsheim hat Nimrods Weg durch den Norden Europas geführt, wo er direkt als Leistungsträger geglänzt hat und diverse Auszeichnungen gewann“, erklärt der sportliche Leiter Ingo Enskat. Das schwedische Team Borås baute die Mannschaft um ihn herum auf. Im zweiten Jahr führte er den Verein mit durchschnittlich 19,6 Punkten und 6,4 Assists pro Spiel auf den zweiten Platz der Hauptrunde. Anschließend zog es den 1,83 Meter großen Guard zu den Bakken Bears, bei denen er in der dänischen BasketligA und dem Fiba-Europe Cup überzeugte. „Er ist ein spielintelligenter Spieler. Wenn er es schafft, sein Spiel auf das BBL-Niveau zu adaptieren, werden wir mit ihm viel Freude haben“, so Enskat. fk

