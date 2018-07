Hinter den Erwartungen

Anzeige

Paris.Die Tour d’Allemagne fiel diesmal aus. Abgesehen vom Gesamtklassement war die Frankreich-Rundfahrt in den vergangenen Jahren ziemlich fest in deutscher Hand: 31 Etappensiege gab es seit 2011. Der totalen Ernüchterung konnte bei der 105. Auflage nur John Degenkolb entgegenwirken. Bei seiner sechsten Tour-Teilnahme gelang dem Radprofi aus Oberursel endlich der erste Etappenerfolg. Und was für einer: Im Staub der Buckelpiste in Nordfrankreich triumphierte er auf der 9. Etappe wie 2015 beim Frühjahrs-Klassiker Paris-Roubaix.

„Der Sieg in Roubaix spricht für sich selbst. Ich habe zwei schwere Jahre hinter mir. Die Tour ist für mich rundherum gelungen“, lautete das Fazit von Degenkolb, dessen Karriere nach einem bösen Trainingssturz 2016 fast ein abruptes Ende gefunden hätte. Der 29-Jährige setzt die Saison bei der EM in Glasgow fort, muss danach aber auf die wiederlebte Deutschland-Tour (23. bis 26. August) verzichten. Er startet zu dieser Zeit in Kanada.

Neben der Lichtgestalt Degenkolb blieben die deutschen Profis, die in den Vorjahren Etappensiege wie am Fließband produzierten, unter den Erwartungen: Marcel Kittel, der 2017 fünfmal erfolgreich war, war außer Form und fiel in La Rosière dem Zeitlimit zum Opfer. André Greipel gab einen Tag später bei der nächsten Alpenetappe auf.