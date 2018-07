Historischer Erfolg

Anzeige

In der Wimbledon-Vorschlussrunde am Donnerstag kann jetzt die zweimalige Grand-Slam-Siegerin Kerber gegen die letztjährige French-Open-Gewinnerin, Jelena Ostapenko aus Lettland, wie vor zwei Jahren das Endspiel erreichen. Gegen die 21-Jährige aus Riga hat Kerber noch nie gespielt. „Ich muss mein bestes Tennis spielen und ich will es auch zu genießen“, sagte Kerber. Nach der Entwicklung im Damen-Tableau ist sie als Nummer elf die am höchsten gesetzte Spielerin im Halbfinale, Ostapenko folgt ihr als Zwölfte. Görges fordert die US-Amerikanerin Serena Williams heraus.

Mitreißende Spannung

Kerbers Viertelfinale bot am Ende mitreißende Spannung, als die Kielerin in sehenswerten Ballwechseln zunächst sechs Matchbälle ausließ. Nach 1:29 Stunden nutzte die deutsche Nummer eins nach einem überzeugenden Auftritt mit Nervenstärke ihren siebten Matchball. „Ich habe versucht, nicht daran zu denken, dass es Matchball ist und mich bis ans Limit gepusht. Sie hat mich ein bisschen geschickt. Ich hatte das Gefühl, dass ich wer weiß wie viele Kilometer gerannt bin.“ 30 Jahre nach dem ersten Wimbledon-Sieg von Steffi Graf demonstrierte die Kielerin, warum sie als Titelanwärterin gehandelt wird. Schlüssel war aber auch einmal mehr ihre Konstanz, ihre Gegnerin hatte ihr am Ende mehr als doppelt so viele Punkte mit vermeidbaren Fehlern überlassen. „Erfahrung und druckvolles, solides Spiel hat gesiegt . . . klasse Turnier, weiter geht’s“, schrieb die deutsche Damen-Chefin, Barbara Rittner auf Twitter. dpa

