Hitzeprobe für WM in Katar - Arzt empfiehlt «warmes Bad»

Berlin (dpa) - Die Leichtathletik-Europameisterschaften in Berlin sind auch ein Hitze-Härtetest für die WM 2019 im Wüstenstaat Katar.

«Was wir temperaturtechnisch bei der EM erleben, ist eine hervorragende Probe für Katar», sagte Andrew Lichtenthal, der leitende Arzt des Deutschen Leichtathletik-Verbandes. Die DLV-Mediziner sind gewappnet, wenn am Dienstag die Geher bei Temperaturen von bis zu 38 Grad Celsius über 50 Kilometer um den Titel kämpfen oder die Zehnkämpfer ihre zweitägige Sporttortur im Innenraum des Olympiastadions beginnen. Aber auch die Topathleten sind ihrerseits auf die Hitze vorbereitet.

«Einige Ärzte im DLV-Team kommen aus der Berliner Charité und haben sich intensiv damit beschäftigt, weil sie unter anderem die Geher und Marathonläufer betreuen», sagte der Chirurg Lichtenthal, der bei der WM 2017 in London nach Ausbruch des Norovirus seine «medizinische Reifeprüfung» im DLV machte. «Letztendlich ist es so, dass man sich an die Hitze gewöhnen und sich langsam herantasten muss.»