Hockenheimring hartes Pflaster

Hockenheim.Den Startern aus der Region hat ihr Heimvorteil wenig genutzt. Beim Rennwochenende im ADAC GT Masters auf dem Hockenheimring war Rang elf des Speyerers David Jahn im Porsche am Sonntag die beste Platzierung. Am Samstag war der Porsche-Pilot als Zwölfter ebenfalls in die Punkte gefahren. BMW-Werksfahrer Jens Klingmann kam hingegen über die Ränge 24 und 25 nicht hinaus. Die Enttäuschung des Leimeners hielt sich jedoch in Grenzen. „Wir hatten kaum Zeit zum Testen und mussten in beiden Läufen vor allem schauen, dass wir heil durch den Verkehr kommen.“

Ein Wochenende zum Vergessen erlebte der Lampertheimer Marvin Dienst. Der 23-Jährige wurde am Samstag 19., am Sonntag fiel der Mercedes in Runde 14 aus. „Ich hatte einen Felgenbruch, habe Luft verloren. Nachdem jetzt so ziemlich alles kaputtgegangen ist, was nur geht – wie die Elektronik am Freitag –, hoffen wir, künftig davon verschont zu bleiben“, resümierte Dienst. jako

