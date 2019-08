Hockey-Teams starten stark

Antwerpen.Mit ihren jeweils zweithöchsten Siegen der EM-Historie haben Deutschlands Hockey-Teams bei der EM in Belgien Kurs auf das Halbfinale genommen. Die DHB-Herren mit Danny Nguyen vom Mannheimer HC feierten am Samstag einen 9:0-Auftakterfolg über Schottland. Am Sonntag unterlagen sie den Niederlanden jedoch mit 2:3. Gnadenlos waren am Sonntag die DHB-Damen, die beim 13:0 die Weißrussinnen deklassierten. Nike Lorenz und Cecile Pieper (im Bild Mitte mit Rebecca Grote/r.) vom Mannheimer HC zählten zu den Torschützinnen, dabei war auch Sonja Zimmermann. dpa

© Mannheimer Morgen, Montag, 19.08.2019